Врач МОНИКИ развеяла основные мифы о донорстве крови

Вокруг темы донорства все еще существует много мифов и вопросов. Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. Владимирского Марина Пиховкина ответила на них и успокоила тех, кто собирается сдавать кровь первый раз, сообщает Минздрав Подмосковья.

В России 20 апреля традиционно отмечается Национальный день донора. Его девиз — «Сдай кровь, спаси жизнь» — отлично показывает всю важность добровольного донорства, говорит о заботе о людях и показывает ответственность и последовательность, которую проявляет человек при сдаче крови.

«Многим кажется, что кровь можно сдавать только совершенно здоровым людям. На самом деле абсолютных противопоказаний не так много. Их можно условно поделить на 2 группы противопоказаний к донации: заболевания, при которых нельзя сдавать кровь, чтобы не навредить самому донору и не рисковать его здоровьем, и патологии потенциального донора, которые могут передаться через кровь другому человеку. К первой группе, например, относятся онкологические заболевания, гипертония II и III степени, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, псориаз, психические расстройства и другие. Ко второй — некоторые инфекционные и паразитарные заболевания: ВИЧ, гепатит В или С, сифилис, лейшманиоз и прочие. Полный перечень показаний можно посмотреть на сайте МОНИКИ в графе „противопоказания абсолютные и относительные“» — пояснила специалист.

Марина Пиховкина добавила, что в человеческом организме находится от трех до восьми литров крови, то есть общий объем циркулирующей крови у взрослого здорового человека — это 6-8% массы тела. А объем крови, который сдается за один раз, составляет 450 мл, и должен не превышать 10% от общего объема крови человека. Это стандартный объем, именно поэтому есть противопоказания к сдаче крови у людей с массой тела менее 50 кг. В течение двух суток после сдачи крови организм восполнит объем потерянной плазмы, а в течении двух недель полностью восстанавливается ее состав. Эритроциты полностью восстанавливаются взамен утраченных около 2-х месяцев. Именно поэтому между донациями необходимо строго соблюдать безопасный интервал, чтобы организм успевал восстановиться, для сдачи цельной крови — это 60 дней.

«И, конечно, главный миф, что во время забора крови можно чем-то заразится. Когда вы будете сдавать кровь в центрах или отделениях переливания, например, у нас в Институте, то увидите, что медицинский персонал использует только одноразовые стерильные иглы, инструменты и другие расходные материалы. Кожа в обязательном порядке дезинфицируется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а после процедуры накладывается стерильная повязка, чтобы в рану не попала инфекция. Национальный день донора крови ежегодно отмечается в нашем Институте, чтобы поблагодарить и отметить добровольных доноров крови», — добавила заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. Владимирского.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

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