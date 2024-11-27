Врач МОНИИАГ рассказала, когда можно ехать в роддом самостоятельно

Даже своевременные роды, которые наступают примерно с 37 до 41 недели беременности, могут начаться в самый неожиданный момент. Как молодым родителям понять, могут ли они добраться до роддома сами или необходимо срочно вызывать скорую помощь, разъяснила врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если беременность является доношенной, то есть длится более 37 недель, у мамы начались регулярные схватки каждые 5 минут в течение часа, произошло излитие светлых околоплодных вод, но желания тужиться не появилось, можно говорить о том, что у будущих родителей есть время сесть в машину и доехать до родильного дома самостоятельно. При этом у женщины, входящей в первый период родов, не должно быть таких неприятных проявлений как головная боль, нарушение зрения или повышение артериального давления выше 130/80 мм рт. ст.», — отметила Андросова.

Врач подчеркнула, что без скорой медицинской помощи не обойтись, если речь идет о недоношенной беременности (менее 37 недель), если женщина беременна двойней, если околоплодные воды окрашены в зеленый цвет или у будущей мамы уже появилось желание тужиться. Должны вызвать настороженность и боли, появившиеся в области рубца на матке, если он есть. Внезапная головная боль или нарушение зрения, а также кровянистые выделения из половых путей требуют срочного участия врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.