Врач МОНИИАГ приглашает будущих мам 28 февраля на онлайн-трансляцию

В последний день зимы старший научный сотрудник МОНИИАГ Арина Травкина в прямом эфире для будущих мам расскажет о трех этапах родов, что можно и что нельзя делать в каждом периоде родовой деятельности и ответит на возможные вопросы женщин, ожидающих рождения ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В этот день мы поделимся с будущими мамами информацией о том, какие изменения происходят в организме женщины на каждом этапе появления на свет малыша, научим их правильно себя вести, лучше понимать и не бояться этого хоть и непростого, но естественного процесса. Присоединиться к нашей встрече могут и будущие папы, особенно те, которые планируют сопровождать свою жену на родах, и даже их близкие», — рассказала врач.

Встреча с врачом пройдет в эфире официальной страницы МОНИИАГ ВКонтакте 28 февраля в 13.00. Регистрация для участия не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.