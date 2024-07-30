Врач Михалева рассказала о ягоде, которая защищает от развития рака

Смородина — очень ценная ягода для здоровья, красоты и молодости. Она содержит огромное количество фитохимических веществ, витаминов и минералов, а также богата клетчаткой, фруктовыми кислотами и другими важными биоактивными веществами. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева.

В смородине содержится большое количество пищевых волокон, причем как растворимых, так и нерастворимых. Нерастворимые волокна стимулируют перистальтику, пищеварение, защищают кишечник от развития онкологических заболеваний, являются пищей для микробиоты кишечника. Растворимые пищевые волокна способны связывать и выводить тяжелые металлы, излишки холестерина и глюкозы из пищеварительного тракта, а также могут расщепляться бактериями кишечника с образованием полезных веществ для организма человека.

«В смородине содержится большое количество витамина С. Всего 40 граммов этой ягоды покрывают суточную потребность в витамине С», — отметила Михалева.

Также в смородине содержатся довольно редкие минералы, такие как кобальт, кремний, молибден, марганец и медь. Они необходимы для кроветворения, поддержания здоровья костей и сердца, а также входят в состав антиоксидантных систем, защищающих от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

При этом смородина низкокалорийная — содержит всего 44 ккал на 100 граммов продукта, что делает ее незаменимым десертом для людей, следящих за фигурой.