Врач Куренков призвал носить очки при УФ-индексе выше 3

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков сообщил, что весной при росте ультрафиолетового излучения возрастает риск заболеваний глаз и кожи век. Защищать глаза очками он рекомендует при УФ-индексе выше 3–4, сообщает «Вечерняя Москва» .

Профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков пояснил, что солнечная активность может спровоцировать помутнение хрусталика, которое со временем приводит к катаракте. Кроме того, при наличии предрасположенности к меланоме и большого количества родинок на веках воздействие ультрафиолета способно вызвать злокачественные изменения кожи.

«Солнечная активность может спровоцировать помутнение хрусталика, которое впоследствии приводит к катаракте. Также если у человека есть предпосылки к развитию меланомы и в области век много родинок, их стимуляция может вызвать злокачественную форму рака кожи», — пояснил врач.

При этом в Москве и Центральной России интенсивность излучения ниже, чем в южных регионах, поэтому статистического роста катаракты и меланомы весной не наблюдается. Людям с аномальными родинками специалист рекомендовал проконсультироваться с дерматологом.

Куренков подчеркнул, что ориентироваться нужно не на время суток, а на уровень УФ-индекса. При показателе выше 3–4 следует использовать SPF-крем и солнцезащитные очки. Среди вариантов — модели с максимальным затемнением, очки-маски и фотохромные линзы, которые темнеют на солнце и остаются прозрачными в помещении.

