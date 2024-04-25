Врач Крашкина посоветовала при стрессе питаться осознанно

Такие техники, как mindful eating (осознанное питание), могут помочь контролировать вес и питание в периоды стресса, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Следует отдавать предпочтение здоровой пище, богатой питательными веществами, таким как овощи, фрукты, белки и здоровые жиры. Также частые, но небольшие приемы пищи помогут избежать переедания в периоды стресса», — сказала Крашкина.

Она подчеркнула, что необходимо обращать внимание на сигналы голода и насыщения при приеме пищи, чтобы избежать эмоционального переедания.

«Вместо компульсивного переедания следует практиковать здоровые способы справляться со стрессом, такие как физическая активность или различные релаксационные методики. Важно обратиться за помощью к диетологу или психологу, чтобы разработать индивидуальный план борьбы со стрессом и избежать утешения едой», — отметила врач.

Крашкина уточнила, что посещение психолога может помочь выявить причины эмоционального переедания и найти способы эффективной борьбы с этим механизмом.

«Существуют и другие эффективные способы борьбы со стрессом. Умеренные занятия спортом могут помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Практики медитации, йоги и дыхательных упражнений способствуют снижению уровня стресса и тревожности», — рассказала специалист.

Она резюмировала, что структурированный подход к повседневным задачам помогает уменьшить объем стресса и тревожности. Общение с близкими людьми и получение поддержки также оказывает благоприятный эффект.