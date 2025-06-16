Врач, который избивал своих пациентов, нашел работу на Камчатке

Врача, который избивал своих пациентов, выгнали из подмосковной поликлиники после публикации. Как стало известно, он нашел работу на Камчатке и продолжает свою деятельность там, сообщает Mash .

Ранее 38-летний терапевт работал в московской 45-й больнице. После инцидента с избиением онкобольной пациентки он переехал в село Соболево и устроился работать в ЦРБ. По словам пациентом, врач ведет себя неадекватно. В частности, «разгуливает по больнице с козами, рвет справки, насмехается и унижает».

Однако, несмотря на многочисленные жалобы, мужчина продолжает там работать.

По словам одного пациента, полгода назад он привез свою мать в больницу. Однако врач стал оскорблять женщину. Спустя несколько месяцев мужчины встретились на улице и подрались. В итоге потерпевшего госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове 25-летняя девушка подозревается в убийстве своего 36-летнего сожителя.