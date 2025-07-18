Врач Кашух: в день можно съесть до двух пирожков с вареньем

Взрослые могут позволить себе до двух пирожков с вареньем в день, но только в случае, если нет проблем с уровнем сахара в крови, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Порция пирожков зависит от состояния здоровья человека, уровня его физической активности, сопутствующих заболеваний, а также от состава и размера самих пирожков. Взрослым здоровым людям, которые не имеют проблем с уровнем сахара в крови и избыточным весом, можно съедать 1–2 небольших пирожка в день», – сказала Кашух.

Она добавила, что это только при условии, что это вписывается в общий рацион и не приводит к превышению суточной нормы сахара.

«Если у человека есть какие-либо хронические заболевания, например, сахарный диабет, ожирение, проблемы с сосудами и сердцем, то сначала нужно проконсультироваться с терапевтом или диетологом — врач поможет определить безопасное количество десерта», – отметила специалист.

По ее словам, если говорить о составе продукта, то более полезны пирожки из цельнозерновой муки и варенья с низким содержанием сахара.

19 июля отмечается День пирожков с малиновым вареньем. Главная цель праздника — принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. Особенно ценятся собственноручно приготовленные пирожки и с начинкой из домашнего малинового варенья.