Врач Кашух: пить до четырех чашек кофе в день безопасно, но не вместо еды

Сам кофе не вреден, однако его нельзя пить натощак или вместо еды — это нарушает работу желудка и лишает организм витаминов и белков, пояснила в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Употребление кофе само по себе не считается вредным. Например, есть данные, что если выпивать не более 4 чашек в день, напиток может оказывать положительное влияние на кишечную микрофлору: становится больше полезных бактерий, увеличивается микробиомное разнообразие», – сказала Кашух.

Она отметила, что привычку пить кофе вместо полноценного завтрака нельзя назвать полезной.

«С одной стороны, напиток может быть довольно калорийным, если добавлять в него сливки, сироп или сахар. С другой, он не содержит необходимых питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки, белков и полезных жиров), которые нужны организму, чтобы нормально функционировать», – рассказала врач.

Стоит также учитывать, что кофе стимулирует секрецию соляной кислоты и гастрина — это повышает кислотность желудка и может усугублять течение язвенной болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, уточнила специалист.

«К тому же, кофе с сахаром на голодный желудок может приводить к резкому повышению глюкозы в крови. Поэтому пить его натощак вместо полноценного завтрака, а не вместе с ним, не рекомендуется», – заключила Кашух.