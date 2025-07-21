Врач Кашух: фастфуд и сигареты по-разному вредят здоровью и опасны

Ожирение ежегодно уносит 11 миллионов жизней, а табакокурение — более 7 миллионов. При этом нельзя сказать, что какая-то вредная привычка менее опасна, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Недавно в авторитетном медицинском журнале The Lancet была опубликована статистика: ожирение и связанные с ним сопутствующие заболевания за год уносят жизни 11 млн человек по всему миру. Согласно Всемирной организации здравоохранения, от последствий табакокурения ежегодно в мире умирает более 7 млн людей», — сказала Кашух.

Она подчеркнула, что это не значит, что курить менее вредно, чем есть фастфуд. Любое сравнение будет некорректно с научной точки зрения: сигареты и жирная высококалорийная пища в целом оказывают разное влияние на здоровье.

«Нельзя сказать, что какая-то вредная привычка менее опасна. В таком случае можно было бы рассуждать, что человек меньше рискует при курении, если правильно питается. Конечно, это не так! Здоровый образ жизни предполагает отсутствие вредных привычек, сбалансированное питание, физическую и умственную активность. И важно все в комплексе», — заключила врач.

21 июля отмечается День нездоровой пищи, или День вредной еды. Считается, что в честь этого праздника можно отказаться от диет и запретов и побаловать себя вредной и вкусной едой.