Врач-кардиолог Мытищинской больницы напомнил об опасности теплового удара

Июль в Московском регионе выдался жарким, и хотя до экстремальных +35 прошедшей недели температура в ближайшие дни не поднимется, но стабильные +30 для средней полосы – тоже немало. Все знают о том, что категорически не рекомендуется долго находиться на солнцепеке, особенно – с непокрытой головой. Можно получить солнечный удар с головной болью, слабостью, рвотой, повышением температуры, судорогами. Но далеко не все осознают, что солнечный удар представляет собой одну из разновидностей удара теплового, который можно получить и в тени, и даже…в собственной квартире или в машине, стоящей в пробке. Для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, тепловой удар может быть смертельно опасным. Причем летальные исходы преобладают в относительно холодных странах (Япония, Россия, Канада), где люди не привыкли к аномальной жаре или воспринимают её как благо, не рассматривая перегревание как биологическую опасность.

«В действительно жарких странах, например, в наших бывших союзных республиках, и мужчины, и женщины в любое время года носят закрытую одежду. Но изначально такой обычай основан на чисто практических соображениях. Мужчины в жару носят меховую папаху или плотную чалму, и нам, северянам, это кажется странным. Между тем такие головные уборы великолепно держат температуру – когда вы находитесь в термооболочке, температура тела останется нормальной даже, к примеру, в парилке. Конечно, никто не призывает идти на пляж в валенках и меховой ушанке, но головной убор совершенно необходим, и это не должна быть тонкая косынка. Лучше, если панама будет хотя бы двухслойной. Очень опасно увлекаться на жаре алкоголем – можно заснуть на солнцепеке и проснуться в реанимации: это в лучшем случае. Убедительная просьба к дачникам и дачницам, особенно возрастным, снизить на время аномальной жары физическую активность. Помните, что наибольшему риску теплового удара подвержены маленькие дети и люди пожилого возраста, у которых ослаблена терморегуляция», - пояснил заведующий кардиологическим отделением регионального сосудистого центра, кандидат медицинских наук Сергей Какорин.

При первых признаках теплового удара - головная боль, заторможенность, бледность кожи, тошнота, рвота, резкое повышение температуры, следует вызвать врача. До его приезда главная задача — обеспечить охлаждение организма. Приложите на лоб и под затылок холодные компрессы, обеспечьте приток свежего воздуха, по возможности обливайте тело прохладной (18-20 градусов по Цельсию) водой. Так же можно обратиться в приемный покой на улице Коминтерна, 24 или травмпункт Мытищинской больницы по адресу улица Летная, 34.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.