Врач-кардиолог Гандельман назвал подходящее время для секса

Пик уровня гормона тестостерона, который отвечает за сексуальную активность, приходится на период с 8:30 до 9:00, поэтому самым лучшим временем для секса является время в промежутке с 8:00 до 9:30, считает врач-кардиолог Герман Гандельман, пишет NEWS.ru со ссылкой на программу Первого канала «Жить здорово!».

Гандельман подчеркнул, что большинство людей в лучшее время для секса уже находятся на работе, поэтому соблюдать биоритмы можно в отпуске и в выходные дни. Врач-кардиолог считает, что в будни можно заниматься сексом в любое удобное время.

Периоды желания интимной близости у мужчин как раз приходится на утренние часы. Но у женщин все иначе. Гинеколог Ольга Уланкина отметила, что у женщин сексуальное желание зависит от менструации.

Ранее практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, как регулярный секс влияет на мужское здоровье. По его мнению, регулярная близость защищает мужчину от вирусных и простудных заболеваний.