Стало известно, как регулярный секс защищает мужское здоровье

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер отметила, что регулярные занятия сексом с любимым человеком оказывают благотворное влияние на здоровье и психологическое состояние мужчин, пишет «Инфо 24» .

По словам эксперта, секс и оргазм можно сравнить с «гормональным взрывом» в организме, после которого он начинает работать более эффективно. Миллер отметила, что половая близость не только улучшает настроение и является средством профилактики депрессии, но и защищает мужчин от вирусных и простудных заболеваний.

Кроме того, само ожидание близости с любимым человеком вызывает выброс в кровь дофамина — гормона удовольствия.

Однако, подчеркнула эксперт, такой положительный эффект достигается только при условии, что секс происходит между двумя влюбленными людьми.