Врач Ярцева: вспышка холеры в РФ не произойдет

В России холера не распространится. Дело в том, что в стране есть доступ к чистой воде, рассказала RT врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

В некоторых населенных пунктах Индии все еще низкий уровень социальных условий. Холера передается фекально-оральным путем, а также в случае заражения продуктов и пищи, отметила доктор.

По словам Ярцевой, нужно соблюдать правила гигиены. Они позволят защититься от болезни. К тому же холеру в случае необходимости помогут вылечить в медицинском учреждении.

Ранее случай заболевания холерой обнаружили у жителя Воронежской области. Он прилетел в Москву из Индии 21 апреля.