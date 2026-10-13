Врач из РФ опровергла сообщения о самолечении при лихорадке денге во Вьетнаме

Российский врач-терапевт выступила с опровержением информации о своем заболевании, обвинив СМИ в публикации недостоверных сведений и незаконном использовании личных фотографий. В социальных сетях девушка подчеркнула, что находится во Вьетнаме на постоянном проживании, а не в качестве туристки в отпуске.

Кроме того, она опровергла заявления о попытках справиться с лихорадкой денге своими силами. По словам врача, при первых признаках ухудшения самочувствия она сразу обратилась за квалифицированной медицинской помощью в клинику.

7 октября СМИ писали, что туристка из подмосковных Люберец заразилась лихорадкой денге во время отдыха во вьетнамском Дананге после укуса комара.

У пациентки поднялась температура до 40 градусов с сильнейшей ломотой в теле, а стандартные жаропонижающие препараты не принесли облегчения. Из-за этого ей потребовалась экстренная госпитализация в местный госпиталь, где лабораторные анализы подтвердили опасный диагноз.

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