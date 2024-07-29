Врач из Подмосковья рассказала, как правильно ухаживать за кожей новорожденного

Чувствительная и тонкая кожа малыша нуждается в бережном уходе и надежной защите, которые может обеспечить не только правильная гигиена, но и специальные средства, при выборе которых важно обращать внимание на состав и рекомендации производителя, касающиеся возраста, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Лучше останавливаться на гипоаллергенных продуктах на основе растительных компонентов, антибактериальных и витаминизированных формул.

Так, для ухода за детской кожей рекомендуется использовать ряд средств: детский крем для лица и рук, нивелирующий вред при контакте с УФ-лучами и ветром; детский крем универсальный для деликатного ухода за кожей лица и тела; детский крем под подгузник для профилактики пеленочного дерматита и появления опрелостей; масло, если кожа ребенка очень сухая и на ней наблюдается шелушение; присыпка абсорбирует влагу и не дает образоваться опрелостям; средства для купания младенцев, в состав которых входят травяные сборы, препятствующие сухости и шелушению кожи, нивелирующие жесткость воды; рН-нейтральный гель или мыло с натуральными компонентами для использования 1-2 раза в неделю; силиконовые щеточки или напальчники, дополненные малым количеством зубной пасты без фтора, используют с 5-6 месяцев, когда появляется первый зуб.

«До применения любого средства обязательно проведение теста на аллергию: следует нанести небольшое количество на сгиб своего локтя и проверить реакцию через 30 минут. Если ухаживающая косметика определенного производителя подошла для кожи ребенка, то не стоит ее менять и экспериментировать с новыми средствами», — предупредила заведующая консультативно-диагностическим отделением Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ольга Чернышева.

Так, простые правила ухода за кожей ребенка помогут сохранить здоровье и бодрость, предупреждая появление раздражений, опрелостей и других проблем.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.