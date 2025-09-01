сегодня в 15:52

Врач из Лобни получила сертификат по программе «Социальная ипотека»

Врач-рентгенолог Лобненской больницы Гулия Мусина стала участником программы «Социальная ипотека» для медицинских работников. Свидетельство о предоставлении жилищного сертификата ей вручил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я искренне рад, что труд сотрудников здравоохранения оценивают по достоинству», — отметил Максим Васильевич.

Программа предусматривает:

оплату 50% стоимости жилья за счет средств областного бюджета как первоначального взноса;

погашение основного долга в течение 10 лет правительством Подмосковья;

оплату медицинским работником только процентов по ипотечному кредиту.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в рамках государственной программы Московской области по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.