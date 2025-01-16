Врач из Королева рассказала о подготовке к крещенским купаниям

Крещенские купания в 2025 году пройдут в ночь с 18 на 19 января. В этот день православные верующие окунаются в специальные проруби — иордани, которые заранее подготавливаются на водоемах. Чтобы погружение в священные воды прошло без риска для здоровья, врач-терапевт поликлиники для взрослого населения филиала «Костинский» Королевской больницы Анастасия Юшкова советует правильно подготовиться. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Если у человека имеются хронические заболевания или проблемы с сердечно-сосудистой системой, то перед тем, как принимать участие в купаниях, необходима консультация с врачом. Если Вы не привыкли к холодной воде, то начать подготовку следует заранее, а температуру воды нужно снижать постепенно, чтобы тело адаптировалось. Крайне важно помнить о личной безопасности и купаться только в специально оборудованных местах, где есть спасатели и медицинские работники», — подчеркнула Анастасия Юшкова.

Врач отметила, что купание на голодный желудок противопоказано, а после погружения в воду необходимо надеть на себя сухую сменную одежду, шапку и теплые носки, чтобы избежать переохлаждения. Помните, что самое главное — это ваше здоровье и безопасность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.