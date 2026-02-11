Врач из Коломны оказывала помощь пострадавшим в зоне СВО в январе-феврале 2026 года

Врач анестезиолог-реаниматолог Коломенского перинатального центра Татьяна Косенко с 26 января по 10 февраля 2026 года работала в зоне специальной военной операции, оказывая медицинскую помощь пострадавшим на базе Курской областной многопрофильной клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Татьяна Косенко, врач высшей категории Коломенского перинатального центра, с конца января по 10 февраля 2026 года находилась в командировке в зоне специальной военной операции. Она оказывала экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ходе боевых действий на базе Курской областной многопрофильной клинической больницы.

Врач отметила, что считает своим профессиональным долгом сохранять стойкость и помогать людям в самых сложных ситуациях. «Труд врачей — важный вклад в приближение мира, добра и жизни для всех нас», — рассказала Татьяна Косенко.

За годы работы Татьяна Косенко неоднократно выезжала в прифронтовые зоны для оказания помощи раненым. В 1999 году она участвовала в миротворческой миссии в Абхазии, где спасала жизни мирным жителям и военнослужащим. Во время пандемии COVID-19 врач работала в реанимации инфекционного госпиталя Коломенской больницы и помогала тяжелым пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.