Врач из Дзержинского дал рекомендации по укреплению здоровья накануне дня иммунитета

Всемирный день иммунитета отмечается 1 марта. Выбор даты не случаен, как правило, к началу весны наш организм может быть истощен рядом факторов. Это перенесенные сезонные вирусные инфекции, нерациональное питание и недостаток витаминов, стрессы, общая усталость, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для укрепления здоровья необходимо поставить перед собой цель и отказаться от вредных привычек — курения и чрезмерного употребления алкоголя. Сбалансировано питаться, включая в рацион больше овощей и фруктов; квашеную капусту и ферментированные продукты — они содержат пробиотики, полезные для кишечника и иммунитета; продукты, богатые витамином D, такие как яйца, рыба и молочные продукты; зеленый чай и куркума обладают антиоксидантными свойствами. Много двигайтесь и гуляйте при солнечном свете. Умеренное закаливание стимулирует иммунную систему (например, контрастный душ). А регулярное мытье рук и соблюдение правил гигиены помогают предотвратить попадание инфекций в организм», — отмечает врач по медицинской профилактике Дзержинской больницы Валерия Пехотная.

Эмоциональное здоровье также влияет на иммунитет. Избегайте стрессов, высыпайтесь, поддерживайте позитивные социальные связи. Если вы часто болеете или чувствуете слабость, то запишитесь на прием к терапевту. В рамках ежегодного профилактического осмотра можно проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, сделать рентген легких, после 35 лет ЭКГ и многие другие важные исследования по возрасту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.