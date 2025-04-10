Врач Голубкова назвала самый эффективный способ лечения рака молочной железы

Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин по всему миру. Эффективным методом лечения недуга является лучевая терапия. В разговоре с РИАМО главный врач отделения радиотерапии ОП «ИЯМ» Химки АО «Медицина» Анастасия Голубкова рассказала, что этот подход помогает снизить риск возвращения опухоли до 5–8%.

Лучевая терапия, как высокотехнологичный и эффективный метод, включена в лечебные схемы более чем половины пациенток, занимая ключевое место в мультимодальном подходе к борьбе с этим коварным недугом. Ее роль выходит далеко за рамки простого «дополнительного лечения» — она является инструментом, способным кардинально изменить прогноз болезни.

Применение лучевой терапии после операции показывает отличные результаты в предотвращении повторного появления опухоли. В борьбе с болезнью этот современный метод имеет ключевое значение. Результаты исследований из разных стран подтверждают, что использование лучевой терапии после органосохраняющих операций снижает вероятность возврата опухоли с 30-40% до всего 5-8%.

«При радикальной мастэктомии решение о проведении лучевой терапии принимается на основе тщательного анализа ряда прогностических факторов: размер первичного опухолевого образования, степень поражения лимфатических узлов и биологический подтип опухоли — все эти характеристики влияют на стратегию лечения и необходимость облучения», — рассказала Голубкова.

Индивидуальный подход

Прежде чем назначить пациентке лучевую терапию, медики проводят тщательные исследования и подбирают такой способ лечения, который индивидуально подойдет конкретной женщине. Использование трехмерной визуализации и компьютерного планирования позволяет создавать максимально точные планы облучения, минимизируя воздействие на здоровые ткани.

Применение дыхательного гейтинга — технологии, которая учитывает движения грудной клетки во время дыхания, — позволяет защитить сердце от излишнего облучения, снижая риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

Паллиативная помощь

Лучевую терапию также применяют и в паллиативной помощи. Она значительно ослабляет болевые ощущения у 75-85% пациенток, у которых появились костные метастазы. При церебральных метастазах (поражении головного мозга — ред.) лучевая терапия помогает контролировать неврологическую симптоматику, предотвращая развитие серьезных неврологических осложнений. Более того, она эффективно профилактирует такие опасные состояния, как патологические переломы костей и компрессия спинного мозга, значительно улучшая качество жизни пациенток.

«Современные технологии позволяют существенно снизить частоту побочных эффектов при сохранении высокой противоопухолевой эффективности, что делает лучевую терапию неотъемлемым компонентом персонализированного подхода к лечению рака молочной железы», — добавила врач из Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.