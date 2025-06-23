Врач Фаррахов рассказал, как болезни меняют запах тела

Врач-терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, что при некоторых заболеваниях у человека действительно может меняться запах тела. Это связано с нарушениями обмена веществ, появлением специфических летучих органических соединений и влиянием бактерий на коже или внутри организма. Запах может исходить через пот, дыхание, мочу и другие биологические выделения, сообщает RuNews24.ru .

По словам специалиста, болезни нарушают нормальный метаболизм, из-за чего в организме накапливаются вещества, которые выводятся наружу. Кроме того, инфекции и хронические заболевания могут менять баланс микрофлоры, что также влияет на запах.

«При сбоях в работе печени, почек или легких в организме накапливаются вещества, которые в норме выводятся, и это также приводит к появлению специфических запахов», — уточнил Фаррахов.

Врач привел примеры характерных запахов при различных заболеваниях. При сахарном диабете дыхание может пахнуть фруктами или ацетоном из-за накопления кетонов. При печеночной недостаточности появляется сладковатый или сероводородный запах изо рта, а при почечной недостаточности — запах аммиака или мочи. У людей с фенилкетонурией отмечается затхлый или «мышиный» запах тела, а при триметиламинурии — запах гниющей рыбы. При муковисцидозе кожа становится соленой на вкус.

Фаррахов добавил, что некоторые инфекции, особенно вызванные анаэробными бактериями, вызывают гнилостные запахи из-за распада тканей. Также есть данные, что при некоторых формах рака организм выделяет специфические запахи, которые могут обнаружить обученные собаки или специальные приборы.

Изменение запаха тела может быть ранним признаком болезни, иногда даже до появления других симптомов. Хотя запах сам по себе не является диагнозом, он может стать поводом для обследования. По словам Фаррахова, это направление активно развивается и может стать основой для новых неинвазивных методов диагностики.