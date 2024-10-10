Врач Электростальской больницы рассказал о сбалансированном питании для будущих мам

Сбалансированное питание и потребление витаминов во время беременности играют ключевую роль для здоровья как матери, так и развивающегося плода. Заведующая женской консультацией в Электростали Елена Горковенко рассказала, что в этот период особенно важно обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, чтобы поддерживать здоровье, способствовать нормальному развитию ребенка и предотвратить различные осложнения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рационе должны быть представлены все группы продуктов: овощи, фрукты, злаки, белковые продукты и молочные продукты. Это помогает обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Во время беременности потребление калорий должно увеличиваться, особенно во втором и третьем триместрах. Однако это не означает, что необходимо есть за двоих. Важно сосредоточиться на качественной, а не количественной пище. Предпочтение следует отдавать сложным углеводам — цельным злакам, фруктам и овощам. Эти продукты насыщают организм энергией и обеспечивают его клетчаткой. Белок необходим для роста тканей как у матери, так и у плода. Важно включать в рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и растительные источники белка. Потребление железа особенно важно, чтобы предотвратить анемию. Его источники — красное мясо, рыба, курица, бобовые и шпинат. Важно также сочетать эти продукты с витамином C для лучшего всасывания», — сказала Горковенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.