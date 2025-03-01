Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал о пользе витамина D для здоровья кожи

Витамин D играет ключевую роль в поддержании общего состояния организма, включая кожу — самый большой орган человеческого тела. Он стимулирует обновление клеток кожи, поддерживает целостность кожного барьера, защищая от повреждений и инфекций, уменьшает воспалительные реакции и снижает негативное воздействие ультрафиолета. Недостаток витамина D, напротив, может вызывать сухость, воспаления и преждевременное старение кожи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Важно регулярно контролировать уровень витамина D в организме, особенно в зимний период, когда его дефицит становится наиболее распространенным», — отмечает врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Регина Булдакова.

Для получения оптимального количества витамина D следует проводить больше времени на солнце, употреблять продукты, богатые этим витамином, а также принимать соответствующие добавки по назначению врача.

Оформить запись на прием к специалисту можно через региональный портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.