Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, какие витамины помогут коже весной

Ключевую роль в поддержании здоровья и красоты кожи играют витамины группы В. Дефицит этих веществ ускоряет процессы старения и вызывает появление угрей и высыпаний. Поэтому важно обеспечивать организм всеми витаминами группы B — от B1 до B12, которые присутствуют в разнообразных продуктах, таких как цельнозерновые, бобовые, орехи, рыба, мясо, молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Так, достаточное количество витамина B способствует обновлению клеток, сохраняя молодость кожи, уменьшает воспаления, прыщи и пигментацию, улучшает общий тон кожи, предотвращает развитие себореи и возвращает коже гладкость.

«Сбалансированное питание, включающее разнообразные продукты, является наиболее эффективным и естественным способом обеспечить организм необходимым количеством витаминов группы В, что способствует сохранению здоровья и красоты кожи», — сказала врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Марина Агаева.

При обнаружении признаков дефицита, таких как сухость, высыпания или преждевременное старение кожи, рекомендуется обратиться к врачу-дерматовенерологу. Оформить запись на прием можно через портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.