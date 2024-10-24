Врач-дерматовенеролог МОККВД раскрыл секреты густых и здоровых волос

Красивые и густые волосы придают ощущение уверенности и привлекательности, а также отражают общее состояние организма. Однако не всегда удается сохранить красоту и густоту волос без дополнительных усилий. Врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Сибикина раскрыла секреты густых и здоровых волос. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Волосы могут сигнализировать о проблемах с питанием, стрессом и другими нарушениями, поэтому важно уделять им должное внимание и следовать конкретным рекомендациям:

сбалансированное питание. Здоровые волосы — это результат правильного питания, богатого витаминами группы В, цинком и жирными кислотами Омега-3 и Омега-6. Следует включать в ежедневный рацион больше свежих фруктов, овощей, орехов, семян, рыбы и цельнозерновых продуктов, а также отказаться от монодиет и экспресс-методов похудения;

бережный уход. Рекомендуется аккуратно расчесывать волосы, особенно когда они влажные, чтобы предотвратить их повреждение, а также не затягивать волосы в тугие прически, которые негативно влияют на поступление питательных веществ к корням волос;

гигиена. Важно регулярно мыть голову, так как вовремя не смытые загрязнения наносят гораздо больше вреда, чем хлор содержащийся в воде;

увлажнение и питание. Раз в неделю необходимо использовать специальные маски или кондиционеры для глубокого увлажнения волос. Кроме того, массаж и пилинг кожи головы улучшают кровообращение и питают волосяные луковицы.

«При обнаружении изменений в состоянии волос рекомендуется пройти обследование, сдать определенный спектр анализов (общий белок, железо, витамины группы В, медь, цинк, витамин Д) и проконсультироваться с эндокринологом, гастроэнтерологом и трихологом», — предупреждает врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Сибикина.

Для исключения возможных проблем с кожей головы и волосами, записаться на прием к врачу-трихологу, который проведет консультацию в рамках оказания платных медицинских услуг, можно во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону дежурного администратора. Запись к врачу-дерматовенерологу возможна по телефону контакт-центра 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.