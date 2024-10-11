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Врач-дерматовенеролог МОККВД дала советы по устранению ломкости и сухости волос

Ломкость и сухость волос — распространенная проблема, которой могут быть подвержены волосы любого типа, длины и текстуры. К первым признакам, на которые стоит обратить внимание, относятся: секущиеся кончики, грубая, жесткая и пористая текстура волос, а также ослабленные и тусклые пряди, которые склонны к спутыванию и обламыванию. Также может наблюдаться раздражение, шелушение, зуд и покраснение кожи головы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Причин ломкости и сухости волос множество: неправильный уход (частое мытье, неподходящая косметика, горячая укладка), агрессивные процедуры (окрашивание, химическая завивка), воздействие окружающей среды (солнце, мороз, ветер, жесткая вода), нездоровый образ жизни (неправильное питание, недостаток воды, стресс, вредные привычки), а также внутренние факторы (дисфункция щитовидной железы, ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, кожные заболевания). Чтобы решить проблему и предотвратить ее появление из-за внешних факторов и сухости, нужно:

мыть голову теплой, а не горячей водой;

использовать средства для домашнего ухода в соответствии с типом волос;

ограничить или прекратить использование укладочных средств (лаков, спреев, гелей);

избегать механического повреждения волос (частое расчесывание, тугие резинки);

использовать термозащитные средства и выбирать щадящие режимы укладки;

использовать бытовые увлажнители воздуха, они препятствуют испарению влаги из кожи и волос;

отказаться от алкоголя и курения, чтобы не нарушать работу сосудов, которые питают луковицы;

пить достаточное количество воды и включить в рацион продукты, богатые витаминами группы В, особенно биотином, и омега-3 жирными кислотами.

«Раннее обращение к врачу-трихологу или врачу-дерматовенерологу позволит быстро поставить диагноз и найти решение проблемы. Специалист даст рекомендации и назначит лечение, которое поможет быстро избавиться от сухости кожи головы», — сообщает врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Морозова.

Записаться на консультацию к врачу-дерматовенерологу в Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер можно через портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.