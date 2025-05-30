Врач Демьяновская: сигареты с пометкой «легкие» так же опасны, как обычные

Сигареты с маркировкой «легкие» или «мягкие» не являются менее вредными. От курения таких сигарет организм получает ровно те же канцерогены, как от обычных, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Многие считают, что при отказе от курения первым шагом может быть переход с крепких сигарет на легкие, поскольку они менее вредны. Однако научные исследования подтверждают, что все сигареты одинаково опасны. Надпись „легкие“ или „мягкие“ на пачке — всего лишь маркетинговый ход», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что от курения таких сигарет организм получает ровно те же канцерогены, что и от привычных, при этом курильщики часто компенсируют «легкость» более глубокими и частыми затяжками.

«Распространено и другое заблуждение — о том, что курение помогает справиться со стрессом. Никотин действительно способен временно подавить чувство тревожности, но параллельно он вызывает выброс адреналина — гормона, который вызывает спазм сосудов, повышает давление и ускоряет сердцебиение», — рассказала врач.

Демьяновская заключила, что все это вредит организму намного сильнее, чем стресс, от которого якобы спасает курение.

31 мая будет отмечаться Всемирный день без табака. Этот день входит в систему всемирных и международных дат ООН, чтобы привлечь внимание к опасности повсеместного распространения табака.