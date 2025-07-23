Врач дала советы для крепкого сна в пасмурную погоду

Дождливая и облачная погода может как помогать, так и мешать здоровому сну. Чтобы ночью отдых был крепким даже в непогоду, важно обустроить в спальне комфортную и умиротворяющую обстановку, расскзаала врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. Об этом сообщает «СтальМедиа».

«Облачная и дождливая погода может как улучшать, так и ухудшать сон в зависимости от индивидуальных особенностей. С одной стороны, снижение уровня освещенности способствует более ранней выработке мелатонина — заснуть становится легче. С другой — повышенная влажность и недостаток солнечного света могут влиять на эмоциональное состояние человека, провоцируя симптомы тревожности», — сказала медик.

По словам Уланкиной, в таком настроении сложно расслабиться и погрузиться в сон. Даже уснув, человек может просыпаться от малейшего шума. Дожди и плотная облачность часто сопровождаются снижением атмосферного давления: у некоторых это провоцирует головные боли и недомогание, что тоже мешает полноценному отдыху. Чтобы уменьшить негативное влияние плохой погоды на сон, стоит сделать спальню максимально уютной и спокойной.

Уланкина отметила, что мягкий теплый свет от настольной лампы или свечей поможет расслабиться и восполнить нехватку дневного солнца. Если из-за сырости в комнате некомфортно, можно включить осушитель или просто проветрить помещение перед сном. Тем, у кого из-за перепадов давления болит голова, может помочь легкий массаж висков или релаксирующая музыка.