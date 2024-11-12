Врач Бурнацкая: сидячий образ жизни увеличивает риск пневмонии

Сидячий образ жизни и недостаток физических нагрузок ослабляют иммунную систему и увеличивают риск пневмонии. Защитные силы организма также подрывает несбалансированное питание, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Есть определенные привычки, которые могут значительно повысить риск пневмонии. Курение, например, ослабляет легкие и делает их более уязвимыми к инфекциям. Сидячий образ жизни и недостаток физических нагрузок также ослабляют иммунную систему», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что несбалансированное питание, насыщенное обработанными продуктами, приводит к нехватке витаминов, что тоже подрывает защитные силы организма.

«Особенно важно быть внимательными к своему здоровью людям с хроническими заболеваниями и тем, кто злоупотребляет алкоголем. Кроме того, я советую не забывать о регулярных медицинских осмотрах. Врач поможет выявить возможные проблемы на ранней стадии. Соблюдайте личную гигиену, особенно в общественных местах, и следите за чистотой в доме», — порекомендовала терапевт.

Бурнацкая заключила, что актуальные прививки также должны быть под контролем — это касается всех членов семьи.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Этот день появился по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии и отмечается с 2009 года.