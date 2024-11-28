Врач Бурнацкая посоветовала сократить прогулки в мороз до 30 минут

Оптимальная продолжительность прогулки в мороз — от 20 до 30 минут, а при температуре ниже -15°C время стоит сократить до 15–20 минут, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Важно не переусердствовать. Оптимальная продолжительность прогулки в мороз — от 20 до 30 минут, а при температуре ниже -15°C время стоит сократить до 15–20 минут. Длительные прогулки на сильном холоде могут быть вредны», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что прогулки на свежем воздухе, в том числе в мороз, действительно укрепляют иммунитет. Холодный воздух помогает организму адаптироваться к перепадам температур, а физическая активность улучшает кровообращение и обмен веществ, что положительно сказывается на защитных функциях организма.

«Зимние прогулки становятся опасными, если погода слишком суровая. Например, температура ниже -15°C может привести к обморожению и переохлаждению, а сильный ветер усиливает этот эффект. Ледяные поверхности создают риск падений, поэтому прогулки по скользким тротуарам могут закончиться травмами», — рассказала врач.

Бурнацкая предупредила, что также долгое пребывание на морозе без активного движения только увеличивает шансы на переохлаждение.