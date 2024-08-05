Врач Буланов: из-за солнца может появиться один из самых агрессивных видов рака

Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи с высокой степенью летальности, который может появиться в обычных условиях и требует особенного внимания с наступлением жары, сообщил РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

Он предупредил, что основная опасность летнего сезона заключается в повышенной инсоляции — воздействии ультрафиолетового излучения, которое невидимо для глаза, но крайне агрессивно для клеток кожи, отвечающих за выработку пигмента меланина — меланоцитов. Именно ультрафиолет может вызывать внутриклеточные изменения, способные привести к опухолевому росту.

По словам Буланова, в организме предусмотрен механизм борьбы с излучением. Так, меланоциты могут накапливать и нейтрализовывать ультрафиолетовую радиацию, но при длительном воздействии высокой инсоляции они перестают справляться с нагрузкой. Это приводит к различным мутациям, которые становятся необратимыми и могут превратить нормальные клетки в опухолевые. Процесс не происходит мгновенно — он носит кумулятивный характер, накапливаясь со временем.

«Особенно опасен резкий переход между сезонами — такое происходит если человек уезжает на длительный отдых на несколько месяцев в жаркую страну, при этом проживая в основном в зоне умеренного или холодного климата, либо резко начинает проводить очень много времени на улице, например после переезда на дачу», — сказал врач.

Как пояснил специалист, это не позволяет клеткам адаптироваться к нагрузке, и тогда начинают проявляться последствия воздействия ультрафиолета: изменение цвета родинок, неравномерная пигментация, увеличение размеров, зуд, шелушение или изъязвление. Такие симптомы указывают на злокачественное перерождение клеток, и требуют немедленного обращения к врачу.

Меланома часто ассоциируется с мутацией гена BRAF, которая является ключевым фактором в превращении меланоцита в опухолевую клетку. Поэтому особенно важно защищать кожу от избыточного воздействия ультрафиолета, особенно в том возрасте, когда риск развития меланомы наиболее высок — это 35-45 лет, 55 лет и старше.

«Наследственная предрасположенность также играет значительную роль. Если у родственников была диагностирована меланома, риск заболевания значительно возрастает. Это связано с регуляторными генами, которые могут передаваться по наследству и влиять на жизненный цикл клеток. Поэтому важно учитывать семейный анамнез и проводить регулярные осмотры кожи», — добавил Буланов.

Он уточнил, что защита от меланомы базируется на простых принципах. Нужно максимально избегать долгого нахождения на солнце, особенно в пик жары, использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, носить закрытую одежду и головной убор. Но полностью отказываться от солнца не стоит — это может привести к дефициту витамина D. Рекомендуется регулярно проверять кожу на наличие изменений и при первых признаках обращаться к врачу.