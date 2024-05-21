Врач Белоусов посоветовал перед сном пить некрепкий зеленый чай

сегодня в 12:38

Лучше перед сном выбирать некрепкий зеленый чай, чаи без кофеина, травяные чаи или теплое молоко, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Употребление чая перед сном не рекомендуется из-за содержания кофеина, который может затруднить засыпание», — рассказал Белоусов.

Он добавил, что чай может помочь ускорить метаболизм благодаря содержанию катехинов, но не является универсальным средством для похудения.

«Зеленый чай может оказать благоприятное воздействие на метаболизм, но усиление процесса похудения, вызванное чаем, относительно незначительно и может быть вредным из-за возможных побочных эффектов», — отметил врач.

Белоусов подчеркнул, что для извлечения максимальной пользы из чая рекомендуется выбирать натуральные виды без добавления искусственных ароматизаторов или консервантов.

«Лучше отдавать предпочтение свежесваренным напиткам. Также важно не переусердствовать с количеством потребляемого чая и разнообразить виды для получения различных питательных веществ», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Врач резюмировал, что умеренность и разнообразие в потреблении чая помогут сохранить здоровье и получить максимальную пользу от напитка.

21 мая отмечается Международный день чая. Этот праздник провозгласила Генеральная ассамблея ООН в 2019 году.