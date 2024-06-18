Врач Белоусов объяснил, как распознать испорченные продукты при покупке

Об испорченности продукта могут свидетельствовать наличие плесени, повреждения, вздутия или неправильное запечатывание упаковки, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Испорченный продукт можно распознать визуально. Например, о его недоброкачественности могут свидетельствовать повреждения упаковки, вздутия, плесень. Также обратите внимание на то, правильно ли запечатана упаковка», — сказал Белоусов.

Он добавил, что стоит оценить цвет, запах и текстуру продукта. Изменения в этих характеристиках также могут свидетельствовать о его порче.

«Среди общих рекомендаций: старайтесь приобретать свежие продукты с коротким сроком годности и не забывайте правильно хранить их. Покупки совершайте только в магазинах с хорошей репутацией. Ну и, само собой, избегайте покупки продуктов с истекшим сроком годности или подозрительного вида», — заключил врач.

Ранее около 150 россиян отравились готовым салатом «Лобио» из-за некачественной фасоли, у них обнаружили ботулизм.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, относящееся к пищевым токсикоинфекциям. Заболевание развивается при попадании в организм человека ботулотоксина, который вырабатывается клостридиями в анаэробных условиях. Такими идеальными условиями для них являются консервы.

Симптомами заболевания являются тошнота, рвота, боли в животе, слабость и головные боли в первые часы. При появлении этих признаков надо срочно обратиться к врачу.