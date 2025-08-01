Сигареткой угостите? Почему курение не всегда вызывает рак легких

Врач Басанов: риск рака легких зависит не только от сигарет, но и от ДНК-защиты

Не все курильщики заболевают раком легких — все зависит от активности ферментов и способности организма исправлять мутации, сообщил РИАМО врач-онколог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м.н Руслан Басанов.

«Один из главных выводов современных исследований — риск рака легких у курильщика зависит не только от количества сигарет, но и от работы его собственных защитных систем. У некоторых людей особенно активны ферменты, выводящие токсины, и системы репарации ДНК, устраняющие мутации до того, как они приведут к онкологическому процессу», — сказал Басанов.

По его словам, это не означает, что курение безопасно, но помогает объяснить, почему не все курильщики сталкиваются с онкологией.

«Сегодня очевидно: рак легких — это не только болезнь курильщиков. Загрязнение воздуха, генетика, возраст и даже лекарственные препараты могут запускать процессы, ведущие к опухоли. И хотя курение остается мощнейшим фактором риска, теперь медицина все чаще сталкивается с пациентами, у которых рак развился безо всякой связи с сигаретами», — отметил врач.

Басанов предупредил, что не нужно испытывать судьбу. Он посоветовал убрать из своей жизни вредные привычки, провоцирующие возникновение проблем со здоровьем: курение, злоупотребление алкоголем, чрезмерное употребление жирной пищи.

«В будущем понимание механизмов индивидуальной предрасположенности поможет разработать более точные методы профилактики и диагностики. А пока самым эффективным способом раннего выявления заболевания остается компьютерная томография легких — особенно для тех, кто входит в группу риска», — резюмировал онколог.

1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Он направлен на повышение уровня осведомленности населения об этом заболевании, о его влиянии на здоровье человека и общества, факторах риска, способах его выявления, профилактики и лечения.