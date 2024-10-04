Врач Анпилогова рассказала, как можно бороться с появлением «колец Венеры»

Убрать «кольца Венеры» с шеи можно разными методами, начиная от хирургических вмешательств, заканчивая аппаратными процедурами, сообщила РИАМО врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Анпилогова.

Она пояснила, что «кольца Венеры» — это горизонтальные складки на шее, они больше заметны спереди, а с возрастом становятся выраженными.

Среди хирургических вмешательств специалист назвала биореинфорсмент или липофилинг, а среди аппаратных процедур отметила лазерную терапию, радиочастотный лифтинг и фототерапию

«Популярны также инъекционные процедуры, такие как мезотерапия, плазмолифтинг и биоревитализация. Для тех, кто предпочитает домашний уход, важны регулярные косметические процедуры, массажи и специальные обертывания для шеи», — сказала косметолог.

По ее словам, профилактика «колец Венеры» включает правильный уход за кожей, увлажнение, гимнастику для шеи и коррекцию осанки. Важно соблюдать здоровое питание и избегать резких колебаний веса. Использование солнцезащитных средств и регулярные профилактические визиты к косметологу помогут сохранить кожу шеи в хорошем состоянии. Упражнения для укрепления мышц шеи также играют важную роль в профилактике.

Анпилогова подчеркнула, что «кольца Венеры» — это косметический дефект, с которым можно справиться.

«Современная косметология предлагает широкий выбор процедур для их устранения, а регулярный уход и профилактические меры помогут избежать их появления или свести их выраженность к минимуму», — заключила доктор.