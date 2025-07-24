Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как помочь себе при ожоге медузы

Российские туристы стали часто сообщать, что на пляжах Черного и Азовского морей видят много медуз. Несмотря на то, что эти животные менее опасны, чем в Средиземном море, они все равно могут причинить дискомфорт отдыхающим. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал жителям страны, как они могут себе помочь, если вдруг получили ожог после встречи с медузой.

По словам Болибока, если медуза касается кожи, человек чувствует что-то схожее с ожогом от крапивы.

«Возникает дерматит, то есть воспаление кожи, вызванное впрыскиванием яда медуз внутрь кожи. <…> То есть это раздуваются волдыри, они зудят. И это продолжается достаточно долго, поскольку, кроме самого яда, под кожу попадают такие маленькие иголочки, которые достаточно долго остаются в коже, поэтому вызывают достаточно длительный дерматит. В некоторых случаях бывает температура, недомогание, слабость», — рассказал Болибок в разговоре со Sputnik.

Аллерголог также рассказал, что делать, если кого-то ужалила медуза. По его словам, сначала нужно аккуратно промыть место ожога чистой пресной водой и осторожно промокнуть его, избегая растирания. Также важно обильно пить и защищать пострадавший участок кожи от солнечных лучей.

Для уменьшения зуда врач рекомендовал использовать антигистаминные или другие противоаллергические средства. При серьезном ухудшении состояния, например, при сильной слабости или потере сознания, необходимо немедленно обратиться к врачу. Это касается как детей, так и взрослых пострадавших.

Ранее российские туристы пожаловались в соцсетях, что в море в Тунисе заметили огромное количество больших синих медуз, которые мешают купаться и отдыхать на берегу.