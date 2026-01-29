Возможны патологические состояния: о чем может говорить постоянная мерзлявость

Некоторые люди испытывают постоянный озноб даже в теплых помещениях. Подобное состояние, когда человеку холодно при нормальной температуре тела, может быть обусловлено рядом причин, одной из которых могут быть проблемы с гемоглобином, рассказал терапевт Денис Прокофьев.

«В первую очередь мы должны посмотреть, нет ли снижения уровня гемоглобина. То есть нет ли у человека анемии. Анемия бывает трех видов: фолиевая, железодефицитная и дефицитная по В12. Но, как правило, при ощущении холода мы должны исключить дефицит железа», — пояснил терапевт в эфире радио Sputnik.

По словам Прокофьева, нарушения кровообращения в организме могут быть связаны с двумя основными проблемами. Во-первых, это проблемы с артериальным кровоснабжением, такие как атеросклероз, когда атеросклеротические бляшки сужают просвет сосудов. Во-вторых, это нарушения венозного кровотока, например, хроническая венозная недостаточность или варикозное расширение вен нижних конечностей, которые могут вызывать ощущение холода как в верхних, так и в нижних конечностях.

Кроме того, терапевт считает необходимым исключить сахарный диабет и оценить функцию щитовидной железы. Для оценки ее работы проводится ультразвуковое исследование и определяется гормональный статус. Это основные патологические состояния, которые могут вызывать подобную симптоматику.

Также следует учитывать недостаток витаминов, минералов и жировой ткани. Все эти факторы могут способствовать постоянному ощущению холода. Важно обратить внимание и на физиологические особенности организма. При этом не существует универсального средства, которое моментально согреет организм. Необходима тщательная диагностика для выявления первопричины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.