Воздух в дефиците: почему появляется постоянная одышка и причем тут стресс?

Одышка — это не просто ощущение нехватки воздуха, а возможный признак серьезных проблем с легкими или сердцем. Иногда она появляется только при физических нагрузках, но, если ее приступы случаются даже в покое, стоит насторожиться. Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов сообщил РИАМО, почему этот симптом нельзя игнорировать.

Когда легкие работают не в полную силу, организм получает меньше кислорода, что приводит к одышке. Причиной может быть пневмофиброз, бронхоэктатическая болезнь или последствия Covid-19. В группе риска курильщики, включая тех, кто использует вейпы и кальяны — они могут даже не подозревать, что у них уже началось повреждение легочной ткани.

«Но не только легкие могут быть виноваты. Одышка часто связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью. Если сердцу не хватает сил прокачивать кровь, ткани начинают страдать от нехватки кислорода и появляется чувство удушья. Особенно опасна такая одышка в ночное время — это может быть сигналом серьезных проблем с миокардом», — сказал эксперт.

Дополнительный фактор — хронический стресс. Он вызывает спазмы сосудов, повышает артериальное давление и перегружает сердце. Со временем это может привести к развитию гипертонии, атеросклероза и ухудшению работы легких. В результате даже небольшая нагрузка начинает вызывать одышку, которая со временем становится постоянной.

«Если чувство нехватки воздуха возникает регулярно, это повод обратиться к врачу. Одышка, появляющаяся без видимой причины, особенно если она сопровождается слабостью, головокружением или отеками, может быть признаком серьезного заболевания, которое требует диагностики и своевременного лечения», — добавил врач.