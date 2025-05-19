ВОЗ: популярность курения в мире снизилась на треть за прошедшие 20 лет

Потребление табака в мире уменьшилось на треть за прошедшие 20 лет. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА Новости .

20 лет назад заработала рамочная конвенция по борьбе с курением. В 2025 году курильщиков оказалось на 300 млн меньше, чем если бы распространенность осталась на прежнем уровне.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, курение считается одной из серьезных угроз для здоровья. Табак приводит к смерти практически 50% тех, кто его потребляет.

Ранее депутат Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный заявил, что за 10-15 лет количество курильщиков в РФ снизилось на 30%. Этого удалось добиться с помощью антитабачной кампании страны.