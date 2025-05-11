Врач-хирург Куринный: количество курильщиков в РФ за 10-15 лет упало на 30%

Благодаря антитабачной кампании государства, за 10-15 лет количество курильщиков в России уменьшилось на 30%. Новая инициатива о том, чтобы запретить продавать табак на остановках, весьма последовательная, рассказал в эфире радио Sputnik депутат Госдумы, врач-хирург Алексей Куринный.

По мнению парламентария, есть проблемы с отслеживанием продаж табачной продукции. Поскольку был введен запрет на проверки, из 100 инспекций организовывают только одну.

Подобный подход приводит к увеличению количества случаев продажи контрафактных жидкостей для вейпов. Продаются, в том числе и те, где есть опасные добавки, например, каннабиноиды.

В Госдуму внесли законопроект о продаже никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта как в городе, так и пригородного сообщения. Ограничение должно затрагивать кальяны, электронные сигареты и иные подобные устройства.