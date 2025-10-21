Вот это пельмень: россиянка хотела «сдуть» накаченные губы, но сделала только хуже

Жительница Владикавказа захотела убрать филлер из губ, но ситуация только ухудшилась — у девушки начался сильнейший отек Квинке. Из-за этого губы увеличились до невообразимых размеров, сообщает URA.RU .

Подобную процедуру девушка проходила уже не в первый раз. Однако во время последнего сеанса что-то пошло не так. Губы девушки разбухли настолько, что заняли почти пол-лица. Вскоре выяснилось, что это препарат лонгидаза вызвал сильную аллергическую реакцию. У девушки был отек Квинке.

Пострадавшая вызвала скорую, однако медики, по ее словам, отказали в госпитализации. Забрали в больницу девушку только после второго вызова, когда ей стало значительно хуже. Россиянка провела в медучреждении неделю.

По словам косметологов, при первом контакте с препаратом организм может начать вырабатывать антитела. Реакция при повторной процедуре может быть сильнее, что и произошло в случае с жительницей Владикавказа.

