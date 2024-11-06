Воспаления и инфекции: врач предупредила об опасности коротко стричь ногти

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что привычка слишком коротко подстригать ногти может привести к инфекционным заболеваниям и различным воспалениям, сообщает NEWS.ru .

«Чрезмерно короткие ногти приводят к неприятным последствиям для здоровья, особенно в области ногтевого ложа и кожи вокруг ногтя. Одна из основных проблем при чрезмерно короткой стрижке ногтей — это боль и воспаление ногтевого ложа. Когда ноготь обрезается слишком коротко, он может травмировать ногтевое ложе», — сказала доктор.

По ее словам, частое повреждение чувствительной ткани под ногтем приводит к дискомфорту при контакте с обувью или предметами.

Кроме того, слишком короткие ногти могут врастать, а такая ситуация даже может потребовать операции. Кожа вокруг ногтя становится более уязвимой, подчеркнула врач.