Воробьев: в Подмосковье открыт единственный в РФ семейный центр им. Мещерякова

При поддержке президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла в Сергиево-Посадском городском округе удалось открыть единственный в России семейный центр имени Мещерякова. Об этом во время ежегодного обращения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Изначально центр Мещерякова создавали для детей, которые родились с патологиями. Однако случилось так, что в зоне СВО ребята тоже получают ранения, сказал губернатор Московской области.

«Хочу поблагодарить весь персонал центра. Сегодня он работает, чтобы обучить ребят, которые потеряли зрение и нуждаются в обучении, приобретении профессии», — подчеркнул Воробьев.

В Центре имени Мещерякова есть великолепная материально-техническая база, технологии и бесценные специалисты, которые помогают людям с нарушениями зрения и слуха овладеть многими навыками — вплоть до получения высшего образования.

Это уникальный проект. И сегодня здесь проходят реабилитацию участники специальной военной операции, которые в результате ранения лишились зрения. Для них это возможность продолжить активную жизнь.

Ранее губернатор сказал, что развитие Подмосковья позволяет раскрыть потенциал каждого жителя региона.