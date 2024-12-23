Воробьев: развитие Подмосковья способствует раскрытию потенциала каждого жителя
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям Подмосковья заявил, что развитие региона способствует раскрытию потенциала каждого жителя, передает корреспондент РИАМО.
«Люди замечают перемены, которые происходят в Подмосковье. <…> Это касается, в первую очередь, качества жизни граждан, институтов, которые раскрывают потенциал каждого жителя в образовании, спорте, культуре. Это комфорт и безопасность: парки, дороги, возможность для ребенка спокойно и без опаски дойти до школы и играть на детской площадке», — сказал Воробьев.
Губернатор Московской области добавил, что в регионе активно развивается экономика и возводятся новые предприятия.
В понедельник Андрей Воробьев проводит традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».