Воробьев: в Подмосковье 20% посещений поликлиник переведут на телемедицину

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество посещений региональных поликлиник составляет 50-55 млн в год. По его словам, задача — 20-25% посещений перевести в телемедицину и дистанционные услуги. На данный момент доля таких услуг составляет 8,5%.

«Мы видим, что из этих посещений огромная часть времени людей, которые приходят в поликлиники, и сил, которые тратят врачи, — это различные справки, бумаги, выписки и прочие вещи. Мы проанализировали опыт и Южной Кореи, и Китая, других стран. Там уровень телемедицины достиг уже от 20% до 50%. При этом нужно учесть, что искусственный интеллект так заметно пришел только в этом году», — сказал губернатор в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, речь идет о том, чтобы врач был освобожден от ненужной рутины и от дел, которые не используют его высокую компетенцию.

Регион вместе с федеральным центром ищет различные возможности для того, чтобы продвигать телемедицину вперед. Это взаимодополнение позволит разгрузить в том числе поликлиническое первичное звено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.