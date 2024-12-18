Воробьев: Подмосковье увеличит число телемедицинских консультаций до 20%

Подмосковье активно внедряет телемедицину в регионе, за год в поликлиниках врачи провели около 40 млн очных приемов и более 1,8 млн телемедицинских консультаций. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил о намерении увеличить число таких консультаций до 20% от всех обращений.

Главной целью является снижение на 5-6 млн в год «необязательных» очных визитов жителей области в больницы. Это позволит медикам сконцентрироваться на более сложных случаях, которые нуждаются в их внимании.

По словам Воробьева, на телемедицину могут переключить «технические» вопросы. Например, продление рецепта на тот или иной препарат, а также закрытие больничных листов. На телемедицину также могут переключить получение направления на обследования.

«Расширить возможности телемедицины на первичном приеме в поликлиниках — если нет необходимости в неотложной помощи и пациент хочет получить рекомендации специалиста, мы предлагаем пообщаться с врачом через портал или специальное приложение. Так мы сможем перевести около 2-2,5 млн посещений в онлайн-формат. В ряде частных клиник это уже внедрено в тестовом режиме. Проект постановления, который позволит расширить число участников», — рассказал Воробьев.

Инновационный подход к здравоохранению поможет расширить возможности телемедицины. Новая инициатива позволит дистанционно управлять больничными листами при широком спектре заболеваний, включая гипертонию, травмы, онкологию, а также в период беременности и послеродового ухода. Это не только разгрузит медицинские учреждения, но и сэкономит время пациентов, избавив их от утомительного ожидания в очередях. Предложенные изменения в нормативные акты Минздрава РФ уже разработаны и предложены ведомству на рассмотрение.

Параллельно с этим, в Подмосковье на базе Центра имени Рошаля успешно функционирует пионерский проект детской телемедицины. Эта платформа обеспечивает двойную выгоду: родители получают возможность онлайн-консультаций с педиатрами, а врачи из различных медицинских учреждений могут обсуждать сложные случаи с экспертами клиники Рошаля. С момента запуска, центр уже провел более 4 тысяч виртуальных консультаций, демонстрируя высокую востребованность такого формата медицинской помощи.

Внедрение дистанционных медицинских технологий в Подмосковье открывает новые перспективы для повышения уровня здравоохранения и расширения охвата населения квалифицированной врачебной поддержкой.

Ранее сообщалось, что в Красногорске Андрей Воробьев вместе с зампредом правительства России Татьяной ГоликовойМ министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и другими коллегами обсудил развитие телемедицины. Круглый стол состоялся в Красногорске.