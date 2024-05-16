Воробьев поблагодарил за работу специалистов Московского областного хосписа

«Я хотел бы от всей души вас поблагодарить, как и каждая мама, каждый ребенок, который здесь находится. Они очень ценят отношение всех работников хосписа. В центре трудится команда чутких, неравнодушных людей — врачей, медсестер, волонтеров. У вас очень дружный, сплоченный коллектив» Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Глава региона поблагодарил персонал за доброе сердце и профессионализм.

Хоспис находится в Домодедове на территории одного из самых живописных мест Подмосковья — усадьбы Пржевальского. Он является единственным в регионе госучреждением паллиативной помощи детям. Здесь живут дети со всего Подмосковья, имеющие паллиативный статус, в основном с тяжелыми формами заболеваний нервной системы, онкологией, спинальной мышечной атрофией и другими формами миопатий.

Хоспис открыли в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева и председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик, председателя правления фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. За это время помощь оказана уже более чем 2 тыс. детей.

Глава региона и протоиерей посетили палаты, где находятся мамы с детьми, подарили ребятам игрушки. Также они пообщались с медперсоналом.

Ресурсный центр

Почти за 5 лет хоспис стал ресурсным центром по развитию всей паллиативной помощи детям в Подмосковье и для ряда других регионов страны. Специалисты помогают организовать лечение в стационаре и на дому, обучают родителей правилам ухода.

Александр Ткаченко отметил, что хоспис в Московской области является вторым детским хосписом в РФ после Санкт-Петербурга. Его открыли благодаря Андрею Воробьеву.

«Усадьба Пржевальского идеально подходит для выражения философии паллиативной помощи — создавать уютные условия для детей с тяжелыми заболеваниями и их родителей. И вот этот парк, озеро, здание, сама обстановка в нем, оборудование и люди, работающие здесь, обеспечивают наилучший уход. Очень важно, что персонал хосписа ведет регистр всех паллиативных пациентов в Московской области — их около 700», — сказал Ткаченко.

По словам главы региона, медики знают все эти семьи, потребности, которые у них есть, и поэтому проактивно, без обращения родителей посещают их каждый месяц.

Изначально в хосписе было 10 коек, в 2022 году добавили еще 3. В прошлом году к центру присоединили в форме реорганизации бывший Коломенский дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. На его базе дополнительно развернули 60 койко-мест. По поручению Воробьева были направлены средства на ремонт здания в Коломне.

Главный врач Московского областного хосписа Андрей Ишутин отметил, что за 5 лет работы хоспис стал кластером по оказанию паллиативной помощи в Подмосковье. Тут работают 2 кафедры — детская и взрослая. Врачи региона проходят повышение квалификации по паллиативной медицине.

«Также здесь размещается выездная служба — это 10 автомобилей, которые патронируют всю Московскую область. Когда был открыт хоспис, мы обслуживали 77 семей, где детям требуется паллиативное лечение. Сегодня эта цифра во много раз больше», — добавил Ишутин.

По его словам, Подмосковье — передовой субъект по оказанию паллиативной детской помощи. Хоспис имеет все самое новое медицинское оборудование, даже специализированные аппараты, которые позволяют делать манипуляции не в стационарных условиях.

Необходимое оборудование

В Домодедове организовали все необходимое для медицинского ухода и реабилитации, включая кабинеты ЛФК и массажа. В Коломне также есть бассейн.

Шестилетний Абрам из Королева рассказал губернатору, что мечтает стать врачом. В следующем году он идет в школу. Мама мальчика Гнар Аташян отметила, что они поступили сюда из Морозовской больницы 3 апреля. Сейчас мальчик готовится к тяжелой операции на спине. Семья первый раз здесь, все очень нравится, в хосписе очень хорошие врачи.

«Для нас очень актуален вопрос школы. Нужна доступная среда — специальные пандусы. Мы уже связались с администрацией, и этот вопрос решат», — заявила Аташян.

Галина Поспелова, мама 15-летнего Матвея из Волоколамска, рассказала Андрею Воробьеву, что сына отправили в хоспис после реанимации. Ему установили трахеостому. Глава региона отметил, что нужно держаться.

«Мы будем стараться помочь всем, чем возможно, потому что понимаем, что должны быть рядом. Главное, что и мама рядом, мне врачи рассказали, какие здесь героические мамы. Так что будем делать все зависящее от нас — помощь в проведении консультаций, обеспечение лекарствами. И в Волоколамск в гости обязательно приедем», — сказал Воробьев.

Маленькому Исмоилу вчера исполнилось 8 лет. Губернатор поздравил его с днем рождения. По словам родителей мальчика, в хосписе они прошли полный курс реабилитации. Завтра ребенку предстоит выписка. Дома семью Исмоила ждут еще четверо детей.

Губернатор также позвонил со словами благодарности участковому врачу-педиатру в Долгопрудный, который направил в хоспис дочь Марии Забродиной. Здесь 4-летняя Катя получает помощь, которую ей не смогли оказать больше нигде.

В Домодедове находятся не только уникальное оборудование и врачи. Здесь создана особая атмосфера, чтобы пациенты чувствовали себя максимально комфортно. В здании есть игровая, музыкальная гостиная, библиотека, домашний кинотеатр, сенсорная комната со «звездным небом» и бизибордами — досками с разными элементами для развития моторики и мышления.

Татьяна Надежина рассказала, что у нее в хосписе находится сын, с рождения ему поставили диагноз ДЦП. Помимо этого, у ребенка есть очень много других сопутствующих факторов — и зрение, и аутизм, и психоневрологические расстройства. Мама призналась, что их мало кто хотел брать на лечение. По рекомендации знакомых семья обратилась в хоспис, и буквально в течение недели им прислали бригаду.

«С тех пор нас постоянно курируют, приезжают доктора, ведут наблюдение. В хоспис сейчас мы приезжаем на реабилитацию, нам предоставили индивидуальную палату, где мы можем разместиться всей семьей (у меня еще есть второй ребенок). Кормят замечательно — много фруктов, овощей. Тут шикарная игровая. А главное, конечно — отношение персонала», — добавила женщина.

Надежина рассказала, что врачи тут находятся круглосуточно, не отказывают ни в одной просьбе.

Помощь

В структуре хосписа (в Домодедове и Коломне) работают 26 врачей и 64 медсестры. Коллектив тут особенный. Врачи не носят белые халаты и относятся к ребятам, как к родным. Тут также есть воспитатели, которые имеют опыт работы с детьми с задержкой психомоторного развития. Занятия проводят в различных формах, в том числе с использованием сенсорной комнаты, где есть множество различных стимуляторов, воздействующих на органы зрения, слуха, обоняния и вестибулярные рецепторы.

Заведующая стационаром хосписа, врач-педиатр Елена Ишутина рассказала, что она работает в хосписе со дня открытия, с 29 августа 2019 года. В этом году он отмечает первый юбилей, пять лет.

«Быть врачом паллиативной помощи — это не только медицина, это еще и социальная помощь, и даже духовная работа. Мы взаимодействуем с детьми, их родителями, являемся такими «семейными докторами», стараемся помочь решить не только медицинские вопросы, но и другие проблемы семьи», - сказала она.

При открытии хосписа сформировали четыре выездные бригады, сейчас их десять. В состав каждой входят врачи-педиатры, анестезиологи-реаниматологи, врачи-неврологи, медицинские сестры по массажу, социальные работники, медицинские психологи, врачи-психотерапевты. Бригады работают со всеми, кто обращается за помощью, обслуживают любой городской округ. На дому проводят диагностические исследования: электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, УЗИ, что позволяет сократить частоту и время посещений лечебного учреждения. В прошлом году было почти 14 тыс. выездов.

Сотрудники хосписа получают меры поддержки от региона: социальную ипотеку, денежные выплаты по программе «Земский доктор», ряду сотрудников предоставляется ежемесячная компенсация - 20 тыс. рублей за аренду жилья.

С первого дня открытия детский хоспис работает с волонтерами по самым различным направлениям. Это позволило организовать «Школу волонтеров». Она действует ежегодно и готовит ребят для работы и взаимодействия с семьями, имеющими детей с тяжелыми заболеваниями. В 2023 году хоспис зарегистрировался на крупнейшей площадке волонтеров «Добро.ру», что позволяет в более короткие сроки обратиться за помощью.