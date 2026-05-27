Воробьев открыл III Московский областной конгресс по перинатальной медицине

Губернатор поприветствовал участников, пожелал им плодотворной работы в рамках конгресса, поблагодарил и наградил отличившихся специалистов службы родовспоможения Подмосковья, которые заботятся о детях еще до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни. Он отметил, что вопросы демографии и деторождения всегда в центре внимания властей.

«По президентскому проекту в Подмосковье были построены перинатальные центры. Многие из тех, кто здесь присутствует, работают там. Это дало заметный результат в части сокращения детской смертности. Мы стараемся вместе с врачами создавать все условия для новорожденных и их мам. Я хочу поблагодарить тех, кто принимает в этом участие. Нам очень приятно, что сегодня здесь присутствуют наши коллеги из других регионов, которые заботятся о пациентах, находятся в поиске новых решений. Потому что, какой бы современный детский центр ни был, врач постоянно должен учиться, развиваться, знать, как работать с оборудованием, изучать технологии, международные практики, чтобы спасать жизни, быть профессионалом. Надеюсь, что и те врачи, которые сегодня находятся здесь, и те, кто смотрят онлайн-трансляцию, смогут найти ответы на существенные, важные вопросы, касающиеся детского здоровья. Еще раз хочу всех поприветствовать, поблагодарить за участие. Очень надеюсь, что дискуссия, обсуждения будут полезны», — сказал Воробьев.

III Московский областной конгресс по перинатальной медицине проходит 27–28 мая. В нем принимают участие представители Санкт-Петербурга, Астрахани, Донецка, Луганска, Севастополя, Иркутска, Пятигорска, Белгорода и других городов, а также Казахстана и Узбекистана. 450 участников присутствуют очно, еще 1 тыс. — дистанционно.

Для участников подготовили пленарные и секционные заседания, симпозиумы, мастер-классы, в рамках которых они поделятся лучшими практиками и открытиями в перинатальной медицине.

