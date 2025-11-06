Воробьев направил обращение участникам IX съезда терапевтов Московской области

«Основная тема форума — искусственный интеллект в медицине, новые горизонты возможностей, и глобальные перспективы и инновационные решения выбраны неслучайно. Именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. Вам предстоит оценить возможности электронного документооборота, телекоммуникаций, внедрения современных медицинских и электронных систем, а также потенциал цифровых решений диагностики заболеваний и терапевтических стратегий», — зачитал приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьева к участникам съезда зампред правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Воробьев добавил в своем обращении, что очень важно, что в съезде принимает участие большое количество делегатов, более 3 тыс. человек как очно, так и в формате видеоконференцсвязи, что позволяет вовлечь в обсуждение проблем широкий круг специалистов, в том числе и зарубежных коллег, чей опыт может быть полезен и интересен.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — добавил губернатор в обращении.

В своем приветственном слове Воробьев отметил, что в Подмосковье каждый третий врач использует цифровые технологии и планирует увеличить возможности их применения.

